Жители Серпухова присоединятся к акции «Сдай елку на переработку»

В округе продолжается ежегодная экологическая акция «Сдай елку на переработку». До 8 февраля жители Подмосковья могут попрощаться с главным символом праздников, внеся вклад в сохранение окружающей среды и благоустройство округа.

Организаторы напоминают, что для переработки подходят только живые деревья. Перед транспортировкой необходимо тщательно очистить хвою от любых остатков праздничного декора: мишуры, «дождика», стеклянных и пластиковых игрушек, а также креплений и световых гирлянд. Дерево следует доставить в один из четырех специально оборудованных брендированных пунктов сбора, расположенных на территории округа. Их точные адреса можно найти на интерактивной карте.

Если ваша елка сделана из пластика и металла, она не подлежит переработке в рамках данной акции. Такие изделия необходимо разобрать и поместить в серый контейнер для смешанных отходов.