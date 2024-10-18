Жители Серпухова попросили замглавы округа решить проблему с парковкой во дворе

Встречу с жителями дома № 158б на Центральной улице провела заместитель главы городского округа Серпухов Татьяна Орлова. На ней обсудили нехватку парковочных мест и благоустройство придомовой территории.

Жители обратились к представителю администрации с проблемой отсутствия достаточного количества парковок во дворе их дома. Татьяна Орлова пообещала проработать несколько вариантов решения вопроса.

В то же время жители более старшего возраста попросили благоустроить зону отдыха у дома и установить дополнительные лавочки. Другие вопросы, озвученные на встрече, касались темы жилищно-коммунального хозяйства. Их поручили проработать специалистам профильных служб.

«Взяла на личный контроль все озвученные вопросы. В течение месяца встретимся с жителями снова, чтобы совместно найти оптимальное решение по парковочным местам и зонам отдыха, учитывая интересы как молодого поколения, так и пожилых серпуховичей», — сказала Татьяна Орлова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».