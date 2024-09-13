Администрация Серпухова провела выездную встречу с жителями деревни Лужки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Выездной прием администрации городского округа Серпухов провели в деревне Лужки. Встреча с жителям прошла в местом доме культуры.

Участниками встречи стали глава городского округа Серпухов и председатель Совета депутатов Михаил Шульга. Среди актуальных вопросов были ремонт детской площадки, строительство мини футбольного поля и капремонт Дома культуры. Для решения последнего вопроса запланированы ремонт кровли, подключение водоснабжения и водоотведения.

Учитель музыкальной школы № 1 Александра Хоменко предложила высадить деревья в рамках экологической акции «Подари Земле сад». Для этого подыщут подходящий участок.

На вопросы жителей по теме здравоохранения ответила начальник Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области Наталья Мальнева. Другие вопросы касались ЖКХ, благоустройства, социальной сферы и имущества.

Следующая встреча с жителями пройдет в доме культуры села Подмоклово 26 сентября.

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