Жители Серпухова получили 40 тысяч субсидий на оплату ЖКУ с января

С начала года жителям Серпухова назначили 40,8 тысячи выплат субсидий на компенсацию оплаты за ЖКУ. Получить такую поддержку могут те, чьи расходы на коммунальные услуги не превышают 22% от доходов.
Подать заявление на получение поддержки можно на «Госуслугах». Сделать это могут те, кто получает пенсию по линии Минобороны, МВД, ФСБ, а также негосударственных пенсионных фондов. Для этого нужно приложить справку о размере выплат за последние шесть месяцев.
Неработающим жителям также нужно приложить документ о размере пособия по безработице из Центра занятости, а родителям в разводе потребуется справка о выплачиваемых алиментах.
Субсидию назначают на шесть месяцев. После этого можно вновь подать заявление.
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