Жители Сергиева Посада воспользовались «Госуслугами» 6,5 тысячи раз за 3 месяца

Фото: Мингосуправления МО

Жители Сергиева Посада оставили более 6,5 тысячи заявок на госуслуги в МФЦ за три месяца. Получить их они также могут на Едином портале по ссылке.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, жители могут получить необходимые госуслуги онлайн. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале. Зарегистрироваться и подтвердить личность можно в МФЦ.

По словам директора МФЦ Сергиева Посада Юлии Каминской, это дает возможность получить необходимые услуги в любое время.

«Это экономит время людей, так как им не нужно никуда ехать и стоять в очередях. Также не требуется предоставлять документы, находящиеся в распоряжении органов власти», — отметила она.

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