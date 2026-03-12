Жители Серебряных Прудов смогут пройти диспансеризацию репродуктивного здоровья

Врачи Серебряно-Прудской больницы напоминают жителям округа: фундамент здорового родительства закладывается сегодня. Специалисты рекомендуют мужчинам и женщинам проходить ежегодную диспансеризацию репродуктивного здоровья — комплексное обследование, которое можно получить бесплатно по полису ОМС.

Программа ориентирована на самую активную часть населения — граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Обследование направлено на общую оценку здоровья репродуктивной системы. Программа разделена на два блока, учитывающих физиологические особенности каждого пола. Для женщин обследование включает осмотр у гинеколога, УЗИ органов малого таза, взятие мазков на флору и цитологию для профилактики онкологических заболеваний. Также предусмотрена консультация по вопросам планирования семьи и выбора безопасной контрацепции.

Для мужчин программа предусматривает прием уролога-андролога. По показаниям проводится УЗИ предстательной железы, назначаются анализы на инфекции, передающиеся половым путем, и оценивается гормональный профиль.

Записаться на диспансеризацию можно через региональный портал «Здоровье», по номеру 122, с помощью чат-бота в Telegram или сервиса MAX, а также через инфоматы, расположенные в поликлиниках.