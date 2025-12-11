Жители Серебряных Прудов смогут принять участие в премии «Мы рядом. Доброе дело»

Стартовал прием заявок на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» — одну из самых значимых и вдохновляющих инициатив, направленных на поддержку тех, кто не остается в стороне и активно способствует улучшению жизни в регионе. В 2025 году особое внимание уделяется тем, чьи сердца полны сострадания и готовности помочь.

Премия сфокусируется на тех, кто оказывает поддержку участникам специальной военной операции, заботится об их семьях, а также на волонтерах и активных общественных деятелях.

Премия «Мы рядом. Доброе дело» объединяет три номинации, каждая из которых подчеркивает разные грани служения обществу. «Герои на службе»: эта номинация адресована военнослужащим, проявившим мужество и самоотверженность в боевых условиях. «Герои в тылу»: здесь найдется место для тех участников специальной военной операции, кто, вернувшись домой, не остановился на достигнутом, а продолжает служить обществу, реализуя социально значимые инициативы, направленные на поддержку и реабилитацию. «Доброе дело»: эта самая обширная номинация охватывает всех, кто посвящает себя волонтерству, инклюзивным проектам, просветительской деятельности или благотворительности.

Принять участие в конкурсе может любой житель Московской области, достигший 18 лет.