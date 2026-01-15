Жители Серебряных Прудов смогут принять участие в акции «Сдай елку на переработку»

Праздничный сезон завершается, и перед миллионами россиян встает вопрос утилизации живых новогодних деревьев. Депутат Государственной Думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин призывает не спешить к мусорным бакам.

По его мнению, ель или сосна — это не просто отходы, а бесплатное высококачественное сырье, которое может принести огромную пользу приусадебному участку. Кроме того, в округе стартовала экологическая акция «Сдай елку на переработку». Жители округа смогут передать свои новогодние деревья для дальнейшего полезного использования до 8 февраля.

«Мишура, остатки пластикового „дождика“, искусственный снег и клейкие ленты — это синтетика, которая не разлагается. Попадая в почву, эти элементы отравляют экосистему вашего участка и сводят на нет всю пользу от органики», — добавил Никита Чаплин.

В администрации округа отметили, что такой осознанный подход не только экономит бюджет дачника, но и значительно снижает нагрузку на подмосковные полигоны, превращая праздничный символ в источник здоровья для будущего урожая.