Жители Серебряных Прудов приняли участие в акции «Вода России»
На берегу реки Осетр в районе Каширского моста прошла экологическая акция «Вода России», объединившая неравнодушных жителей Серебряных Прудов. Мероприятие стало частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», реализуемого в рамках национального проекта «Экология».
Волонтеры, вооружившись необходимым инвентарем, активно включились в работу по очистке береговой линии от мусора, скопившегося за долгое время. В результате их усилий берег реки заметно преобразился.
Однако, как отмечают организаторы акции, однократной уборки недостаточно для решения проблемы загрязнения окружающей среды. Поддержание чистоты водоемов и прилегающих территорий — это задача, требующая постоянного внимания.
«Мы обращаемся ко всем жителям и гостям Серебряных Прудов: помните, что чистая река начинается с каждого из нас. Берегите Осетр, цените уникальную природу, окружающую нас, и не оставляйте после себя мусор во время прогулок и отдыха на природе. Только вместе мы сможем сохранить красоту и чистоту нашего родного края для будущих поколений», — сообщили организаторы акции.