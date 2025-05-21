Жители Серебряных Прудов приняли участие в акции «Вода России»

Волонтеры, вооружившись необходимым инвентарем, активно включились в работу по очистке береговой линии от мусора, скопившегося за долгое время. В результате их усилий берег реки заметно преобразился.

Однако, как отмечают организаторы акции, однократной уборки недостаточно для решения проблемы загрязнения окружающей среды. Поддержание чистоты водоемов и прилегающих территорий — это задача, требующая постоянного внимания.

«Мы обращаемся ко всем жителям и гостям Серебряных Прудов: помните, что чистая река начинается с каждого из нас. Берегите Осетр, цените уникальную природу, окружающую нас, и не оставляйте после себя мусор во время прогулок и отдыха на природе. Только вместе мы сможем сохранить красоту и чистоту нашего родного края для будущих поколений», — сообщили организаторы акции.