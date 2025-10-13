Жители Серебряных Прудов написали аграрный диктакт

В Серебряно-Прудской средней школе имени маршала Чуйкова прошел Всероссийский агродиктант, приуроченный к Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Более 100 жителей округа, включая учащихся агроклассов, педагогов, депутатов и общественных активистов, смогли проверить свои знания об агропромышленном комплексе России.

Как отметила муниципальный координатор партпроекта «Российское село» и начальник сектора сельского хозяйства администрации округа Галина Зайцева, сельское хозяйство тесно связано с другими сферами, такими как строительство, биотехнологии, химическая промышленность и информационные технологии. Главная задача проекта — расширить кругозор молодежи и показать, что практически любая область современной жизни может быть связана с агропромышленным комплексом.

«Современное сельское хозяйство — это инновационные технологии и широкие возможности для профессионального роста, и агродиктант призван привлечь молодых специалистов именно туда. В рамках мероприятия участникам продемонстрировали видеоролики о деятельности современных агрохолдингов, которые в полной мере отражают статус сельского хозяйства как высокотехнологичной и престижной отрасли», — сообщили организаторы.

Агродиктант длился 45 минут и включал 30 вопросов, адаптированных для четырех возрастных и профессиональных групп.