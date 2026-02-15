Жители села Красный Путь обсудили актуальные проблемы с главой округа

12 февраля в сельском доме культуры «Русь» прошло собрание, на котором глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева и ее заместители отчитались о проделанной работе за 2025 год. После отчета они провели выездную администрацию и ответили на вопросы жителей.

На встречу пришли 42 человека, которые задали 88 вопросов. Главными темами обсуждения стали ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт, парковки, электроснабжение и наружное освещение.

Одна из жительниц, ветеран труда Галина Кутеная, обратилась с проблемой: фонарь уличного освещения подключен к ее частному дому. Из-за этого ей шесть лет приходят увеличенные счета за электроэнергию, а также возникают перебои со светом.

Начальник отдела обеспечения строительства управления строительства и городской инфраструктуры Максим Чесноков заверил, что в ближайшие дни к жительнице направят специалиста для проверки и решения проблемы.