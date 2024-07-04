Встреча руководства «Мособлгаза» с жителями прошла в селе Ершово

Жители села Ершово в Одинцовском округе встретились с руководством акционерного общества «Мособлгаз» в формате выездной администрации. Все желающие смогли задать интересующие их вопросы генеральному директору компании Игорю Баранову.

На встрече обсудили сроки подключения газа, его проведение в садовых некоммерческих товариществах и малонаселенных пунктах, а также техническое обслуживание газового оборудования.

Напомним, в программу социальной газификации вошли 178 населенных пунктов Одинцовского округа. Уже построили 235 километров газопроводов, а 2,5 тысячи домов подключили к магистральному газу.

Сейчас строительство газопроводов ведут в 23 населенных пунктах муниципалитета. В 2024 году по губернаторской программе в округе запланировано подключение газа в деревнях Малые Вяземы и Асаково.

Кроме Одинцовского, встречи прошли в Дмитровском и Раменском округах. Всего в них поучаствовали более 100 жителей Подмосковья.

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