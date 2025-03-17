Жители сел в Пушкино проверят здоровье рядом с домом

С 17 по 21 марта жители отдаленных населенных пунктов округа получат возможность проверить здоровье, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Бригада специалистов Центра медицинской профилактики и мобильный маммограф Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова продолжат серию выездов в сельские поселения, а также на предприятия округа.

Мобильные фельдшерско-акушерские пункты и маммограф будут работать с 09:00 до 13:00.

17 марта мобильный ФАП будет работать в селе Барково, а мобильный маммограф будет принимать в Пушкино. 18 марта мобильный ФАП отправится в поселок Черкизово, в то время как мобильный маммограф будет развернут в Ивантеевке. 19 марта маммограф снова будет работать в Пушкино, обеспечивая повторную возможность для обследования. 20 марта мобильный ФАП будет оказывать медицинскую помощь жителям деревни Мураново, а мобильный маммограф вновь будет находиться в Ивантеевке. 21 марта маммограф будет работать в Пушкино.

Заведующий Центром медицинской профилактики Абдрахим Джалиев подчеркнул, что все желающие могут пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации и маммографию по предварительной записи. Для этого необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и страховой полис.