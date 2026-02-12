Жители Щелкова встретились с руководством больницы

Центральная библиотека Щелкова стала площадкой для диалога между жителями и администрацией городской больницы. Участники встречи смогли задать вопросы, касающиеся сферы здравоохранения, а представители медицинского учреждения — дать разъяснения и наметить пути решения возникших проблем.

Встреча, организованная с целью повышения прозрачности работы медицинских учреждений и оперативного реагирования на запросы населения, собрала активных жителей, обеспокоенных различными аспектами медицинского обслуживания. Среди наиболее актуальных тем, поднятых на встрече, были: порядок получения лекарственных препаратов по рецептам, запись на прием к врачам-специалистам, а также ход ремонтных работ в поликлинике № 2.

На вопросы жителей отвечали заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Наталья Филимонова и заведующая взрослой поликлиникой № 2 Натали Манелис.

Ситуация с получением рецептов вызвала особое внимание. Наталья Филимонова, выслушав обращения пациентки, пообещала детально разобраться в сложившейся ситуации, изучить медицинскую карту и выяснить причины возникших неудобств, а также принять меры для недопущения подобных случаев в будущем.

Наиболее волнующий вопрос о сроках завершения ремонта в поликлинике № 2 получил конкретный ответ. По словам врачей, работы ведет ответственный подрядчик, и, согласно графику, ремонтные работы планируется завершить в третьем квартале текущего года.