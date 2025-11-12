Жители Щелкова проголосуют за водоем для очистки в 2026 году

Активные жители округа вновь получают возможность улучшить качество местной среды. На портале «Добродел» стартовало голосование, по итогам которого будет определен водоем, нуждающийся в приоритетной очистке и включении в региональную программу «100 прудов и озер» уже в 2026 году.

На этот раз все внимание приковано к пруду в деревне Богослово — единственному объекту, представленному на текущем голосовании от Щелковского округа. По словам организаторов, после очистки пруд может преобразиться в живописный уголок для прогулок и семейного отдыха.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизироваться на портале «Добродел», выбрать свой городской округ — Щелково, найти страницу голосования и выбрать пруд в деревне Богослово из предложенного перечня. Свой голос можно дополнить комментарием, подробно описав состояние водоема или выразив свои пожелания по его будущему благоустройству.

Активность местных жителей уже доказала свою эффективность. В прошлом году, благодаря голосам жителей, округ реализовал очистку пяти водоемов. В порядок были приведены пруды в деревнях Головино, Гребнево и Трубино, а также в Медвежьих Озерах и на ручье Поныри. Голосование продлится до 10 декабря включительно.