Жители Щелкова приняли участие в фестивале русской кухни

Будущие повара из Щелковского колледжа получили возможность продемонстрировать свои таланты и перенять опыт у мастеров кулинарного искусства на фестивале русской кухни «Котелок», прошедшем в Ногинске. Студенты стали участниками мероприятия, посвященного памяти президента Национальной гильдии шеф-поваров Александра Филина.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щелково, подчеркнув важность участия молодежи в подобных мероприятиях для сохранения и развития гастрономических традиций. Фестиваль «Котелок» прошел на Фонтанной площади, собрав лучших представителей кулинарного сообщества и многочисленных любителей русской кухни.

Мероприятие было направлено на популяризацию и развитие русской кухни, воссоздание утраченных старинных рецептов, поддержку гастрономических традиций и обмен опытом между профессионалами и начинающими кулинарами. Четверо студентов специальности «Поварское и кондитерское дело» из Щелковского колледжа — Владислав Шиманов, Виктория Камченкова, Кирилл Зубричев и Вадим Клюев — получили новый опыт, работая с мастерами Московской академии. Под руководством именитых шеф-поваров они осваивали секреты приготовления традиционных русских блюд и оттачивали свои навыки.