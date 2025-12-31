Жители Рылькова в Можайском округе превратили деревню в новогоднюю сказку

Деревня Рыльково в Можайском округе превратилась в настоящую новогоднюю сказку благодаря инициативе местных жителей. Эта идея, возникшая на ежегодном собрании в честь Дня старост, объединила всех односельчан в стремлении создать праздничное настроение.

Староста деревни Вадим Ипполитов предложил жителям украсить свои дома и прилегающие территории, чтобы подарить радость себе и особенно детям.

«Я был удивлен, как дружно и активно откликнулись жители», — поделился своими впечатлениями Вадим Ипполитов. По его словам, жители проявили фантазию и смекалку, и теперь Рыльково с полным правом может считаться самой нарядной деревней в округе.

Дети стали главными ценителями новогодней красоты. Они с восторгом гуляют по освещенным гирляндами улицам, рассматривают сверкающие композиции и делятся впечатлениями друг с другом. Прогулка по деревне теперь напоминает путешествие по волшебному маршруту.