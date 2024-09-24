Жители Рузы собрали на Дне города гуманитарную помощь в зону СВО
Рузе исполнилось 696 лет. Жители округа собрали партию гуманитарной помощи в зону специальной военной операции во время праздника.
Активист Союза пенсионеров Подмосковья и клуба «Активное долголетие» Светлана Корякина провела мастер-класс по изготовлению сухого душа.
«Я ездила в госпиталь вместе с командой к бойцам. Наша задача в первую очередь — помогать нашим ребятам, которые на фронте! А потанцевать и попеть мы тоже успеваем», — сказала заместитель председателя Рузского отделения Союза пенсионеров Подмосковья Светлана Корякина.
Гости праздника также приняли участие в мастер-классах по изготовлению браслетов выживания, плетению маскировочных сетей, начальной военной подготовке и тактической медицине. Помимо этого, жители собрали очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих СВО и жителей Курской и Белгородской областей.
«Сегодня подготовили много локаций, праздничный концерт для жителей и сделали акцент на патриотику — сбор гуманитарной помощи. Люди активно принимают участие, потому что помощь бойцам — нужное и важное направление», — сказала заместитель главы Рузского городского округа Тамара Пирогова.
Вечерний концерт прошел на главной сцене, которую установили на площади.
«Руза — прекрасный город, в котором живут много таких же людей. Все, кто здесь родился, вырос, учится или работает — для всех этот город стал малой родиной. Границы нашей большой родины в этот момент защищают наши доблестные воины. Хочется, используя любую возможность, говорить им спасибо за то, что здесь и сейчас мы стоим под мирным небом», — сказал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.
В финале вокальные коллективы спели «Матушка-земля».
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».