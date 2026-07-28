Жители Рузы смогут проголосовать на выборах в Государственную и Московскую областную думы

С 18 по 20 сентября в Рузе и всей Московской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Организаторы выборов позаботились о том, чтобы у каждого была возможность проголосовать, независимо от его местоположения или ситуации.

В подчинении территориальной избирательной комиссии города Рузы находится 39 участковых избирательных комиссий. Адреса комиссий утверждены постановлением главы Рузского округа, ознакомиться с ними можно на официальном сайте: https://ruzaregion.ru.

Сейчас комиссии уже сформированы, резерв отработан, сотрудники проходят обучение в режиме онлайн и готовятся получить сертификаты. В ближайшее время стартует важный проект — поквартирное информирование. 134 человека будут обходить дома по всему Рузскому округу. Обходчики будут экипированы бейджами и удостоверениями.

«Обходчики охватят весь список избирателей и особое внимание уделят маломобильным гражданам, тем, кто за ними ухаживает, а также молодым мамам с маленькими детьми, которых не с кем оставить», — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Павел Борисович Коломоец. — «У них возьмут заявление о желании проголосовать на дому. В любой из трех дней голосования приедет член комиссии с переносным ящиком и бюллетенем — проголосуете, не выходя из квартиры».

Если в дни голосования вы находитесь в командировке или в гостях в другом районе, работает система «Мобильный избиратель». Вы заранее подаете заявление и указываете участок, где будет удобно проголосовать.

Подать заявление можно с 3 августа по 14 сентября: - через портал «Госуслуги»; - в любом многофункциональном центре; - лично в территориальной избирательной комиссии по адресу: Руза, улица Солнцева, дом 11. Телефон для связи: 8-931-567-01-72. Прием: по будням с 16:00 до 20:00, по выходным — с 10:00 до 14:00; - прямо на своем избирательном участке.