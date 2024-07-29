Жители Рузы получат июльские квитанции за ЖКУ до 13 августа

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министерство ЖКХ Подмосковья предупредило жителей Рузы об изменении срока доставки июльских квитанций. Из-за смены управляющих компаний счета придут чуть позже, чем обычно.

Электронные счета сформируются в личном кабинете до 9 августа, а бумажные квитанции жители получат не позднее 13 августа. Начиная с сентября платежные документы будут приходить по обычному графику — до 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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