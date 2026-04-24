Жители ряда МКД в Подмосковье перейдут на прямые договоры с Мосэнергосбытом

С 1 мая 2026 года жильцы определенных многоквартирных домов в Московской области начнут заключать прямые договоры с АО «Мосэнергосбыт». Это означает, что расчеты за электроэнергию будут осуществляться напрямую с гарантирующим поставщиком.

Первые платежные документы от «Мосэнергосбыта» за май 2026 года придут жителям в июне. Для формирования счетов необходимо ежемесячно передавать текущие показания приборов учета электроэнергии с 15 по 26 число.

Сделать это можно несколькими способами:

Если в жилом помещении установлен прибор учета, подключенный к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), передача показаний происходит автоматически.

Узнать о подключении прибора учета к АСКУЭ можно в Едином личном кабинете клиента в разделе «Вопросы и ответы» — «Подать обращение», а также позвонив в контактный центр: +7 (499) 550-9-550.

