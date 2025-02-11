Жители Реутова выбрали проекты для благоустройства

В округе завершилось голосование по инициативному бюджетированию на портале «Добродел». Местные жители активно участвовали и поддержали два проекта, которые будут реализованы в ближайшее время.

Первый проект касается ремонта школьного стадиона МБОУ «СОШ № 7», который собрал 2453 голоса. В рамках проекта планируется комплексное обновление покрытия футбольного поля: будет установлена искусственная трава, нанесена разметка, а также засыпана резиновая крошка. Эти изменения создадут современную и безопасную спортивную площадку, которая станет доступной не только для школьников, но и для жителей всего микрорайона.

Второй проект направлен на благоустройство сквера на улице Ленина, у домов № 10-14, который получил 2050 голосов. В рамках этого проекта в сквере будут установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение, смонтировано освещение и обустроены удобные дорожки.

Программа инициативного бюджетирования предоставляет возможность для жителей Реутова напрямую участвовать в распределении местного бюджета. Граждане могут выдвигать собственные идеи, обсуждать их с соседями и голосовать за проекты, которые, по их мнению, являются наиболее важными для улучшения городской инфраструктуры.