Жители Реутова выберут объекты благоустройства

Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта, реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина, проходит в муниципалитете. Жители Реутова могут выбрать одну из пяти предложенных локаций.

В голосовании участвуют сквер возле станции «Реутов» со стороны улицы Ленина, территория на улице Некрасова, «Каштановый сквер» или сквер Реутовских спортсменов, расположенный в южной части города.

Также предлагается проголосовать за обновление сквера у Троицкого храма, где планируют выполнить замена дорожек, установку новых скамеек и реконструкцию памятника Ленину. Еще одним объектом является зеленая зона вдоль Юбилейного проспекта, через которую ежедневно проходят сотни жителей по пути к станциям метро и МЦД-4. Здесь хотят обустроить удобные дорожки и посадить дополнительные деревья.

Принять участие в голосовании может каждый житель Реутова старше 14 лет. Нужно пройти по ссылке, найти в перечне территорий Реутов и выбрать один из объектов. «Результаты голосования покажут, какая территория нуждается в благоустройстве в первую очередь», — отметил глава округа Филипп Науменко.