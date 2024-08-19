Более тонны гуманитарной помощи отправили из Реутова в Курскую область

Жители городского округа Реутов собрали более тонны гуманитарной помощи для жителей Курской области. Груз рассортировали и отправили в пострадавшие районы.

Специалисты администрации Реутова связались с коллегами из Курска и инициировали акцию помощи. Сотни неравнодушных жителей откликнулись. В итоге собрали более 132 коробок. Общий вес превысил одну тонну.

Волонтеры из Реутова провели акцию «Собери ребенка в школу». Они сформировали груз для семей с детьми из Курской области. Реутовчане также приносили консервы, продукты длительного хранения, средства гигиены, пледы, детские книги и материалы для творчества.

Помимо этого, неравнодушные жители сделали окопные свечи и тактические браслеты, собрали чайные наборы с пожеланиями для бойцов.

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