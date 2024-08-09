Более 150 жителей Реутова приняли участие в «Форуме соседей»

«Форум соседей» собрал в Реутове более 150 жителей. Участники могли самостоятельно выбрать наиболее значимые инициативы по развитию города.

Мероприятие объединило жителей улиц Октября, Южной, Молодежной, Юбилейного проспекта и Носовихинского шоссе.

На встрече было решено благоустроить сквер на Юбилейном проспекте и Центральный парк, установить новые фонари на улице Октября по программе «Светлый город», обновить стадион лицея, отремонтировать детские площадки и дороги на улицах Октября и Молодежной, обустроить новые тротуары.

Ранее участники встречи принимали участие в обсуждениях инициатив, которые уже реализованы. Так, на Молодежной улице обустроили народную тропу, провели ямочный ремонт во дворах на улицах Октября, Южной и Молодежной. Также восстановили газон около дома № 3 на Носовихинском шоссе, отремонтировали входную группу в доме № 9 на Юбилейном проспекте.

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