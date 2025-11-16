Жители Реутова поучаствовали в благотворительной акции по утилизации старых вещей

Жители Реутова приняли участие в благотворительной акции, в рамках которой сдали на переработку старую одежду, обувь и текстиль. Для этого в муниципалитете установили специальные контейнеры «Благодарный шкаф».

«Сегодня мы передали одну тонну в пункт временного размещения в Московской области, где находится большое количество людей, попавших в тяжелую ситуацию из зоны СВО», — сказал учредитель компании «Экотекстиль», основатель проекта «Благодарный шкаф» Артур Котлярский.

Волонтеры отправят вещи в сортировочный центр, где их переработают или передадут на благотворительность.

Часть текстиля отправят на ветошь, а другую — для изготовления топлива.

«Для меня было сегодня большим открытием, что именно в этом центре организация не выкидывает одежду, которая не пригодна, а из этой одежды даже изготавливают альтернативное топливо», — поделилась начальник Управления комплексного развития территорий и экологии администрации в Реутове Надежда Крылова.

Проект существует в Подмосковье восемь лет. Он совмещает помощь людям с заботой об экологии.