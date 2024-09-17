Жители Реутова передали подарки и сувениры ручной работы для бойцов СВО

Подарки и сувениры ручной работы отправили из Реутова в зону специальной военной операции. Школьники смастерили для военнослужащих расписные шевроны, а мастерица Елизавета изготовила сладкие ложечки с чаем, травами, лимоном и карамелью.

На Дне города подростки из Реутова поучаствовали творческом мастер-классе. Они раскрасили тканевые шевроны для бойцов специальной военной операции. Ребята нарисовали добрые картинки со сказочными героями и прикрепили к каждой нашивке открытки со словами поддержки.

Также в зону СВО отправят подарок ручной работы от мастерицы Елизаветы. Она сделала одноразовые деревянные ложечки с чаем, травами, лимоном и карамелью. Такую ложечку опускают в кружку и получается ароматный и сладкий чай.

Добровольцы доставят эти подарки вместе с основным гуманитарным грузам в ближайшие выходные.

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