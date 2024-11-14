Жители Реутова отправили партию теплых носков бойцам СВО

Участники клуба «Активное долголетие» активно занимаются сбором гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции. На этот раз долголеты приготовили военным теплые подарки.

Реутовчане вяжут шерстяные носки для бойцов с самого начала спецоперации. За это время они изготовили более 1000 носков. Группа из 10 человек занимается вязанием каждый вторник, на одну пару уходит около двух дней работы.

В ближайшее время очередную партию теплых подарков получат жители Реутова, которые отправились добровольцами на фронт. Эти носки станут для бойцов напоминанием о тепле родного дома.

Фонд социальной поддержки населения Реутова в 2024 году отправил более 45 тонн гуманитарного груза участникам СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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