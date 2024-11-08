Жители Реутова отправили бойцам СВО очередную партию гуманитарного груза

Гуманитарный конвой отправляется из муниципалитета практически каждую неделю. Очередные посылки получило подразделение, в котором служит чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин.

В партию гуманитарного груза вошли тепловизор, прицел, коптер, медикаменты, продукты и многое другое. Жители Реутова отправили бойцам специальной военной операции сделанные своими руками обереги и шевроны с Чебурашкой, чайные и травяные сборы, перчатки с вышитыми детьми сердечками.

Алексей Папин, который решил отправиться в зону СВО еще летом 2024 года, передал землякам слова благодарности за поддержку. «Вместе мы — сила! Победа будет за нами!», — написал он в своем письме.

Всего с начала текущего года Фонд социальной поддержки населения Реутова передал участникам спецоперации более 45 тонн гуманитарного груза, который собрали предприятия, организации и неравнодушные жители муниципалитета.

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