Жители Реутова оставили около 2 тысяч наказов в новую Народную программу

В Центре культуры и искусств городского округа Реутов прошел отчетный форум «Единой России» «Доверие». В рамках мероприятия жители могли оставить наказы в народную программу на следующую пятилетку. Как отметил председатель Московской областной Думы, секретарь подмосковной «Единой России» Игорь Брынцалов, в Реутове собрано уже около двух тысяч инициатив. Он подчеркнул: «Важно, чтобы максимальное количество жителей могли задать свои вопросы, поставить задачи, чтобы вместе мы до 2031 года, опираясь на наказы, делали наш город красивее и комфортнее. Всегда есть к чему стремиться, надо двигаться вперед и обязательно всем вместе».

Глава Реутова Алексей Ковязин отметил, что народная программа «Единой России» во многом сформировала сегодняшний облик округа: «Жители Реутова уже оставили более двух тысяч наказов в новую народную программу „Единой России“. Каждое обращение — это прямой запрос на улучшение качества жизни в конкретном дворе и в городе в целом. Все поступившие наказы будут систематизированы, детально проанализированы и включены в план развития нашего города. Наша главная задача — обеспечить их последовательную и качественную реализацию».

С особенностями наукограда хорошо знаком Сергей Юров: до того, как он возглавил Балашиху, он был главой Реутова. Он отметил: «Наказы жителей схожи с теми, что оставляют у нас, в Балашихе. И я думаю, в целом по Подмосковью. Они касаются разных направлений — социальной и дорожной сфер, ЖКХ, благоустройства. И это абсолютно естественно, ведь именно эти сферы формируют повседневный комфорт каждого человека. Жителям далеко не безразлично, в каких условиях живут они сами, растут их дети — все хотят жить в красивом, ухоженном и благоустроенном городе. Поэтому такие наказы — это не просто просьбы, а реальный запрос на качество жизни. И наша задача — этот запрос выполнять».

Новые наказы уже формируют народную программу партии «Единая Россия» на следующие пять лет. Предложения на будущие годы собирают в рамках программных мастерских с трудовыми коллективами, в общественных приемных партии во всех муниципалитетах, по телефону горячей линии 8-800-200-89-50, а также через электронную форму на портале естьрезультат.рф.