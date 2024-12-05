Глава Реутова обсудил с жителями реконструкцию сквера на улице Ленина

Во встрече участвовали руководитель муниципалитета Филипп Науменко и инициативная группа горожан. Основной темой разговора стало обновление расположенного между домами № 10 и № 14 общественного пространства.

Голосование по проекту «Инициативное бюджетирование» стартует на портале «Добродел» 15 декабря. Жителям предстоит самим выбрать объекты в городском округе, которые получат финансы на реконструкцию.

Филипп Науменко рассказал, что раньше в доме № 12 размещался исполком. Сейчас на площади перед зданием расположена небольшая зона, которую нужно привести в порядок. Глава Реутова призвал жителей к активному участию в голосовании, чтобы повысить шансы на успех этой территории.

После окончания голосования состоится еще одна встреча, на которой руководитель муниципалитета обсудит с жителями, что нужно будет изменить в сквере, чтобы он снова стал популярным местом отдыха.

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