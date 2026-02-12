Жители регионов и эксперты станут соавторами народной программы «Единой России»

Жители регионов и эксперты станут соавторами новой народной программы «Единой России». Над документом будут работать представители образования, промышленности и бизнеса, а также общественники и участники СВО.

Председатель партии Дмитрий Медведев провел всречу с экспертной группой, которая будет участвовать в разработке программы. Документ отразит работу партии по всем направлениям, волнующим жителей, и будет ориентирован на указы президента и нацпроекты.

«Я имею в виду, естественно, образование, здравоохранение, науку, культуру. Сегодня, безусловно, специальную военную операцию. И достижение победы на фронте», — сказал Дмитрий Медведев.

Он добавил, что народная программа должна стать результатом общения с жителями. Каждое предложение будет подробно проанализировано.

Второй блок народной программы будет рассчитан на длительный срок. Это набор ценностей, которых придерживается партия.

«Такого рода программные документы у всех политических партий действуют достаточно долго. Документ, который сейчас официально считается программным, был принят еще в 2001 году. С тех пор страна очень сильно изменилась», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Итоговый документ сформируют эксперты разных направлений. Среди них гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, герой России Владимир Сайбель, председатель Союза театральных деятелей, народный артист России Владимир Машков и другие.

Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов добавил, что в Подмосковье к формированию регионального блока тоже подключат жителей и представителей разных направлений экономики.

«Основной сбор наказов будет проходить при личном общении с жителями — на встречах. Приглашаю всех жителей максимально включиться в эту работу. Благодаря народной программе у каждого есть возможность влиять на развитие своего города, региона и даже страны — народная программа партии обеспечивается финансированием из бюджета государства», — напомнил депутат.

Он добавил, что предложения жителей, которые были внесены в порграмму в 2021 году, уже выполнили более чем на 90%. Так, были построены и отремонтированы сотни школ и детских садов, а также 60 медучреждений.