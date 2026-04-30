Жители Раменского внесли более 500 идей в Народную программу «Единой России»

Новая народная программа «Единой России» продолжает собирать идеи, которые станут планом развития региона на ближайшую пятилетку. Раменское уверенно держится в топе активный округов Подмосковья — полтысячи жителей уже сказали свое слово.

Для многодетной матери Анны ответ на вопрос «что улучшить?» очевиден. У нее в приоритете — комфорт и безопасность детей. Девушка внесла конкретную инициативу: обновление старых дворов и создание новых современных игровых зон.

«Модернизировать, улучшить, может быть, прибраться, реконструировать, подремонтировать. А если нет площадок — построить. Просила именно обратить внимание на детские площадки, так как являюсь многодетной матерью», — рассказала жительница Раменского Анна Шмагина.

Анна уверена: голос каждого жителя имеет значение. В Раменском округе результаты выполнения прошлых наказов ей были заметны. С 2021 года было комплексно благоустроено 75 дворовых территорий. Заменили более 11 тысяч светильников. Выполнили ямочный ремонт общей площадью более 110 тысяч квадратных метров. Кроме этого преобразили общественные пространства.

«Программа действует, изменения есть, все благоустраивают. Вот у нас хороший парк сделали. Сейчас будет продолжение, вышли даже на „восемь просек“, как мы их в детстве раньше называли. Там будет реконструкция. Потом на озере Пионер — это наше тоже любимое место. Здесь тоже будет благоустроено», — поделилась член общественной палаты Раменского округа Татьяна Пискунова.

Прошлая Народная программа выполнена уже на 98%. И планы на этот год тоже амбиционные: строительство и капремонты школ, больниц, создание новых рабочих мест, переселение из аварийного жилья и многое другое.

«Народная программа дает людям возможность напрямую участвовать в развитии Подмосковья. „Единая Россия“ ежегодно обеспечивает ее финансирование из бюджетов разных уровней. Результат может увидеть каждый житель области», — сказал депутат Государственной думы фракции «Единая Россия» Александр Коган.

Формирование Народной программы продолжается. Это шанс каждого жителя стать соавтором перемен.