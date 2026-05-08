Жители Раменского участвовали в отборе будущих кандидатов на выборы

В Раменском округе продолжается регистрация участников предварительного голосования «Единой России». В нем участвуют кандидаты и избиратели, а число зарегистрированных жителей превысило 15 тысяч человек.

В Московской области растет число желающих принять участие в отборе кандидатов от партии. По данным организаторов, в регионе заявились более тысячи претендентов. В Раменском округе также активно регистрируются избиратели, которые хотят принять участие в выборе будущих кандидатов.

По информации партии, около 80 процентов участников составляют новые лица. Среди них есть молодые люди и представители силовых структур. Регистрацию продлили до 14 мая, чтобы больше жителей смогли подать заявки.

«Это позволяет определить людей политически грамотных, харизматичных, подготовленных. Активных и неравнодушных всегда много. Важно формировать широкую базу кандидатов, где есть сильные и перспективные участники», — отметил депутат Государственной думы Александр Коган.

В Раменском округе уже более 15 тысяч жителей зарегистрировались в качестве избирателей. Среди них представитель Союза журналистов России Юрий Довжик.

«Это несложно и удобно. Можно выбрать время, зайти на сайт, зарегистрироваться и затем проголосовать за тех, кто уже проявил себя делами в округе», — сказал он.

Организаторы подчеркнули, что данные участников и результаты голосования защищены. Жители могут следить за ходом процедуры и итогами в онлайн-формате. Регистрация доступна на сайте PG.ER.RU через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

В партии отметили, что открытый отбор кандидатов проводится на регулярной основе. Контроль за процессом осуществляет специальный оргкомитет, в который вошли представители разных профессий, включая врачей, педагогов, предпринимателей и журналистов.