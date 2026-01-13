Жители Раменского смогут сдать елки на переработку

С 12 января округ присоединился к масштабной общеобластной экологической акции «Сдай елку на переработку». Инициатива, поддержанная Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, направлена на внедрение принципов экономики замкнутого цикла в повседневную жизнь региона.

В этом году в Подмосковье организовано свыше 160 специализированных площадок. В Раменском для удобства горожан выбраны четыре ключевые локации в разных частях города: улица Космонавтов, д. 17, улица Гурьева, д. 17, улица Высоковольтная, д. 23, а также площадка «Мегабак» на улице 100-й Свирской Дивизии, д. 48А.

«Главная задача проекта — минимизировать нагрузку на комплексы по переработке отходов и не допустить замусоривания контейнерных площадок во дворах. Собранные хвойные деревья будут отправлены на дробление. Акция меняет саму культуру потребления. Живое дерево перестает быть мусором сразу после праздников и становится ценным сырьем, которое возвращается в природу в новом качестве», — сообщили в администрации округа.