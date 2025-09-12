Жители Раменского присоединились к акции по сбору макулатуры

Территориальное управление «Гжель» и Раменский молодежный центр объединили усилия, чтобы присоединиться к масштабной всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», призванной привлечь внимание к вопросам экологии, рационального использования природных ресурсов и бережного отношения к окружающей среде. Жителей округа приглашают принять участие в мероприятии.

Принести накопленное вторичное сырье, которое включает в себя старые газеты, журналы, книги, картонные коробки и другую бумажную продукцию, можно до 30 ноября включительно в пункт приема, расположенный в поселке Электроизолятор.

В пункте волонтеры Раменского молодежного центра будут осуществлять прием, взвешивание и сортировку макулатуры, обеспечивая ее дальнейшую переработку и возвращение в производственный цикл. Участники акции «БумБатл» смогут соревноваться как в индивидуальном зачете, так и в составе команд, объединяя усилия для достижения общей цели. По окончании акции все участники получат именные сертификаты, подтверждающие их вклад в защиту окружающей среды.