Жители Раменского округа приняли участие в голосовании «Единой России»

Выборы в Государственную думу, Московскую областную Думу, а также в некоторые муниципальные советы пройдут осенью. Кто на них представит партию, граждане решат на предварительном голосовании до 31 мая.

Молодежь Раменского округа в числе первых проявила свою гражданскую позицию. Волонтеры выбрали кандидатов и отдали свои голоса в приемной партии. Принять участие в предварительном голосовании могут все жители региона старше 18 лет.

Федеральные эксперты отметили, что Московская область — один из лидеров по уровню конкуренции: на место в региональном парламенте претендуют 13 человек (средний конкурс по стране в законодательные собрания — семь человек на место). На территории округа образовано четыре избирательных области: в каждой из них зарегистрированы по шесть кандидатов. Вся информация о претендентах — биография, видеопрезентация, программа — доступна в разделе «Кандидаты» на сайте партии. Проголосовать можно как за одного, так и за нескольких человек. Проследить за ходом голосования и подведением итогов может каждый желающий на сайте.