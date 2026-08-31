Жители Раменского округа почтили память военных медиков

Патриотическое мероприятие прошло в деревне Донино. Участники акции возложили цветы к мемориалу в знак уважения к профессионализму и героизму военных врачей.

Жители округа собрались у аптеки‑музея и мемориала «Живой подвиг военных медиков России имени Святого Луки Крымского», чтобы почтить память героев минутой молчания.

Организовал мероприятие Евгений Иващенко — фронтовой волонтер с позывным Санитар. Врач по призванию, он и сам не раз оказывался там, где помощь нужна больше всего. С начала специальной военной операции Евгений вместе с единомышленниками регулярно доставлял гуманитарную помощь на передовую, поддерживал госпитали, помогал в реабилитации раненых бойцов. Вместе с супругой Натальей он заботился о том, чтобы все смогли вернуться домой живыми и здоровыми. Кроме того, Евгений Иващенко вместе с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции Раменского округа и ветеранами-медиками безвозмездно проводил уроки оказания первой доврачебной помощи.

Фронтовые волонтеры также посетили зал аптеки‑музея «Военная неврология», вспомнили путь, который прошла военная медицина, и отдали дань уважения основателю русской школы военной неврологии профессору Аствацатурову. А потом каждый внес свой вклад в доброе дело — помог собрать для передачи на фронт «уколы жизни» — индивидуальные реанимационные аптечки солдата.