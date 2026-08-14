Жители Раменского округа направили свыше 25 тысяч наказов в Народную программу

Предложения по развитию Раменского округа оставили более 18 тысяч человек, еще около 9,5 тысяч направили свои инициативы через электронную форму. Ключевыми темами для жителей стали состояние дорог, благоустройство территорий и работа жилищно-коммунального хозяйства.

«„Единая Россия“ собирает предложения для новой Народной программы. Как и пять лет назад, каждый житель Подмосковья может внести свои идеи. Не остались в стороне и жители Раменского муниципального округа — здесь уже поступило свыше 25 тысяч предложений. Мы уверены, что эти наказы станут основой для дальнейшего развития всего округа», — сказал начальник управления территориальной политики администрации Раменского округа Никита Маслов.

Собранные заявки превратятся в главные задачи на предстоящие пять лет.