Жители Раменского округа направили более 25 тысяч наказов в Народную программу
Жители Раменского городского округа направили более 25 тысяч наказов в новую Народную программу, которую формирует партия «Единая Россия». Основные темы обращений — дороги, благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство, а также медицина, образование и социальная сфера.
Каждый житель Московской области может стать соавтором программы, внеся свою инициативу несколькими способами. В Раменском округе более 18 тысяч наказов собрано в местной общественной приемной партии, около 9,5 тысячи — через сайт естьрезультат.рф, где доступна электронная форма. Также предложения принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.
Жители активно делятся конкретными инициативами по преображению округа. Елена Суворова предложила благоустроить бульвар Левашова. Елена Волчкова внесла через сайт проект по обновлению бульвара Космонавтов в микрорайоне Холодово, включающий замену тротуарной плитки, скамеек и освещения. Семья Пономаренко из жилого комплекса «Десятка» выступила с инициативой строительства новой школы на улице Семейной, где проживает все больше молодых семей.
Как отметил начальник управления территориальной политики администрации Раменского округа Никита Маслов, жители не просто вносят предложения, но вместе с депутатами контролируют их дальнейшую реализацию. Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Коган подчеркнул, что все поступившие наказы станут основой для задач, которые государство будет решать в течение следующих пяти лет.
С 2021 года число многодетных семей в Подмосковье выросло на 36%, обновлено порядка 500 объектов образования, построено свыше 300 школ и детсадов, создано более 500 центров дополнительного инженерного образования для детей. Всего жители Московской области уже направили в новую Народную программу свыше 600 тысяч наказов, большая часть из которых поступила через общественные приемные «Единой России».