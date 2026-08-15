Жители Раменского округа направили более 25 тысяч наказов в Народную программу

Жители Раменского городского округа направили более 25 тысяч наказов в новую Народную программу, которую формирует партия «Единая Россия». Основные темы обращений — дороги, благоустройство территорий и жилищно-коммунальное хозяйство, а также медицина, образование и социальная сфера.

Каждый житель Московской области может стать соавтором программы, внеся свою инициативу несколькими способами. В Раменском округе более 18 тысяч наказов собрано в местной общественной приемной партии, около 9,5 тысячи — через сайт естьрезультат.рф, где доступна электронная форма. Также предложения принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-89-50.

Жители активно делятся конкретными инициативами по преображению округа. Елена Суворова предложила благоустроить бульвар Левашова. Елена Волчкова внесла через сайт проект по обновлению бульвара Космонавтов в микрорайоне Холодово, включающий замену тротуарной плитки, скамеек и освещения. Семья Пономаренко из жилого комплекса «Десятка» выступила с инициативой строительства новой школы на улице Семейной, где проживает все больше молодых семей.