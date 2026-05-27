Жители Раменского округа добились прекращения вырубки деревьев

Участок земли в деревне Бритово хотели перевести из сельскохозяйственной в производственную зону, но местные жители выступили против. Встреча с администрацией и собственником прошла 26 мая.

Граждане высказали свои мнения по поводу ситуации, все обращения были направлены в Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области на рассмотрение.

Собственник земельного участка, где проводились работы, подавал обращение через портал государственных слуг Московской области два года назад. В заявлении сообщалось о проекте примыкания к дороге «Бритовский проезд». В документе были прописаны также условия строительства от Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. На этих основаниях было выдано разращение на вырубку деревьев.

В итоге строительство объектов производственно‑складского назначения на участке прекращены. Встреча с жителями деревни была организована в ответ на коллективную жалобу инициативной группы. Однако представители инициативной группы на запланированную встречу не пришли. В обсуждении приняли участие трое местных жителей, чьи земельные участки граничат с территорией, находящейся в собственности.

Спор решился: представительная комиссия с руководителями ключевых профильных ведомств детально ответила на все волнующие вопросы. В ходе встречи жители выступили с инициативой: организовать буферную зону между жилыми постройками и территорией, находящейся в собственности, провести высадку зеленых насаждений вдоль ручья — это поможет улучшить экологическую обстановку и провести зонирование территории. Обсуждение прошло в конструктивном ключе, принципиальных разногласий не возникло.