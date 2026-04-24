Жители Раменского округа активно участвуют в предварительном голосовании

«Единая Россия» продолжает регистрацию кандидатов на предварительное голосование. Предвыборная процедура продлится до конца апреля и в Раменском округе.

Именно жителям предстоит определить тех, кто будет представлять партию на выборах в Государственную и Московскую областную думы в сентябре. Количество желающих принять участие в голосовании растет с каждым днем. В числе участников предварительного голосования «Единой России» — бойцы специальной военной операции, медики, педагоги, работники предприятий, а также волонтеры.

Исполняющая обязанности руководителя «Молодой гвардии Единой России» Раменского округа Елизавета Шахнина решила стать кандидатом, потому что уже не первый год занимается добровольческой деятельностью, собирая вокруг себя единомышленников. И не понаслышке знает, какие вопросы волнуют жителей Раменского округа.

«Я решила, что мне необходимо принять участие в этом, показать свою гражданскую позицию, так как в будущем, если у меня получится пройти предварительное голосование, я смогу повлиять и на судьбу страны в целом. А также, что для меня является самым важным и неотъемлемым, на жизнь нашего любимого города», — поделилась Елизавета Шахнина.

Принять участие в электронном голосовании достаточно просто. На сайте «Единой России» нужно авторизоваться через портал Госуслуг, заполнить свои данные и пройти регистрацию.

Кто из кандидатов представит партию на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму и Мособлдуму — станет известно по итогам предварительного голосования. Оно пройдет в электронной форме с 25 по 31 мая.