Ключи от новых квартир получили еще 17 жителей Пушкинского округа

Жители аварийных и ветхих домов городского округа скоро переедут в новые квартиры. Жилье для них выделили благодаря государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Аварийными признаны дома в Пушкино, деревне Талицы, поселках Лесной, Софрино и Софрино-1. Семнадцать обитателей непригодного жилья получили ключи от новых квартир.

Новоселы очень обрадовались, что смогут встретить 2025 год в новом доме, и поблагодарили власти за выделенные им квартиры.

«Слезы наворачиваются от счастья. Это новый этап нашей жизни», — поделились они эмоциями.

Отметим, что по программе переселения жителей из аварийного фонда жилье может быть предоставлено не только в новостройках, но и во вторичном фонде.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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