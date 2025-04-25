Жители Пушкинского округа выберут территории для благоустройства

В округе стартовало голосование, которое определит, какая общественная территория преобразится в следующем году. Всероссийское онлайн-голосование запущено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который направлен на создание более привлекательных и удобных общественных пространств для жителей.

Благодаря этому проекту, уже в 2026 году один из скверов или зон отдыха Пушкинского округа получит шанс на полную реконструкцию и обновление.

На выбор жителям представлено семь территорий, каждая из которых имеет свой потенциал и значимость для округа: сквер «Маяковского» в Ивантеевке, сквер «Площадь победы» на улице Краснофлотская в Красноармейске, сквер в поселке Лесные Поляны, сквер «Пришвина» в Пушкино, сквер «Маяковского» в Пушкино, сквер на улице Спортивная в Красноармейске, а также зона отдыха на берегу Учи вблизи улицы Рощинская в Ивантеевке.

Каждый житель округа может отдать свой голос за понравившуюся территорию по ссылке. Голосование продлится до 12 июня.