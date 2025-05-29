Жители Пушкино выберут сквер для благоустройства в следующем году

Жители округа получили возможность самим выбрать, какой из местных скверов будет благоустроен в 2026 году в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда». Голосование за общественные территории, нуждающиеся в обновлении и модернизации, продолжается на портале Госуслуг.

У каждого жителя есть шанс повлиять на преобразование любимого сквера. В списке представлены несколько зеленых зон, нуждающихся в комплексном обновлении: создании новых пешеходных дорожек, установке зон отдыха с лавочками, качественном освещении, а также дополнительном озеленении.

Среди кандидатов на благоустройство — скверы Пришвина и Маяковского в Пушкино, сквер Маяковского в Ивантеевке, сквер на улице Краснофлотская в Красноармейске, сквер в поселке Лесные Поляны, сквер на улице Спортивной в Красноармейске, а также зона отдыха на берегу реки Уча в Ивантеевке, расположенная неподалеку от сквера на Рощинской улице.

Итоги голосования будут подведены 12 июня и сквер с наибольшим количеством голосов получит финансирование на реализацию проекта благоустройства.