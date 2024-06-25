Жители Пушкино возложили цветы к мемориалу в рамках акции памяти и скорби

Фото: Пушкино ТВ

24 июня жители Пушкино выразили скорбь и солидарность жителям Севастополя, Дагестана и подмосковного Фрязино. Акция прошла у мемориала «Скорбящая мать».

Волонтеры, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. Здесь же участники акции выложили горящими свечами слово «Скорбим».

Пушкино ТВ
Фото: Пушкино ТВ
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Пушкино ТВ
Фото: Пушкино ТВ
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Пушкино ТВ
Фото: Пушкино ТВ
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Неравнодушные жители округа несли к мемориалу цветы, игрушки и бумажных журавлей.

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