Сегодня 16:10 Жители Пушкино возложили цветы к мемориалу в рамках акции памяти и скорби Фото: Пушкино ТВ
24 июня жители Пушкино выразили скорбь и солидарность жителям Севастополя, Дагестана и подмосковного Фрязино. Акция прошла у мемориала «Скорбящая мать».
Волонтеры, активисты местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания. Здесь же участники акции выложили горящими свечами слово «Скорбим».
Неравнодушные жители округа несли к мемориалу цветы, игрушки и бумажных журавлей.
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