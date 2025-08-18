Жители Пушкино пройдут выездную диспансеризацию на этой неделе

В округе продолжается работа по обеспечению доступности медицинской помощи для всех жителей, включая тех, кто проживает в отдаленных населенных пунктах. Специалисты Центра медицинской профилактики Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова совместно с мобильным маммографом организуют выездные диспансеризации для жителей отдаленных сел и деревень.

Кроме того, врачи готовы выезжать на предприятия и в организации по предварительной договоренности с трудовыми коллективами. Прием в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах и мобильном маммографе будет вестись с 09:00 до 14:00. В расписании работы маммографа возможны изменения, поэтому жителям рекомендуется уточнять информацию в поликлиниках по месту жительства.

«Желающие на местах могут обратиться в Центр и пройти осмотр в рамках первого этапа диспансеризации и маммографию по предварительной записи в своем лечебном учреждении. Для этого понадобится только паспорт, СНИЛС и страховой полис. На приеме пациенты заполнят анкету на выявление факторов риска развития хронических заболеваний и возрастной астении, сделают экспресс-анализ крови на холестерин и глюкозу, электрокардиограмму и спирометрию — проверят функцию внешнего дыхания, а также внутриглазное и артериальное давление. После обследования пройдет консультация с врачом», — сообщил заведующий Центром медицинской профилактики Абдрахим Джалиев.

График работы мобильного маммографа: 18 и 19 августа — поликлиника № 9 в Ивантеевке, 20, 21 и 22 августа — территория поликлиники № 1 в Пушкино. График работы мобильного ФАПа: 18 августа — амбулатория № 5 в поселке Черкизово, 19 августа — деревня Мураново, фельдшерско-акушерский пункт № 6, 21 августа — амбулатория № 4 в поселке Зверосовхоз.