Жители Пушкино проголосуют за лучший дом и двор

До окончания народного голосования, определяющего самые благоустроенные дворы и жилые комплексы муниципалитета, остались считанные дни.

Этап публичного голосования по итогам третьего всероссийского конкурса лучших практик управления жилищным фондом «Лучший дом. Лучший двор» будет продолжен. Этот конкурс призван поощрить наиболее удачные подходы к благоустройству жилых территорий и привлечь внимание общественности к улучшению качества проживания в многоквартирных домах.

Голосование завершится 15 декабря. Жители округа имеют возможность выбрать своего фаворита в трех основных номинациях: «Лучший двор», «Самый дружный дом» и «Лучший подъезд».

При голосовании возможно отдать предпочтение только одному объекту в каждой категории, соответственно общее количество голосов, которое может отдать один житель, ограничено тремя единицами — по одной в каждой номинации.