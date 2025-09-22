Жители Пушкино приняли участие в акции «Сохраним лес вместе»

Ежегодная осенняя акция «День в лесу. Сохраним лес вместе», направленная на восстановление и сохранение лесных богатств Подмосковья, в этом году привлекла более тысячи участников. Центральное мероприятие, ознаменовавшее старт акции, прошло в городском округе Пушкино.

Масштабная экологическая инициатива развернулась на 19 лесных участках по всему Подмосковью в рамках федерального проекта «Сохраним лес». Участники акции собрались на центральной площадке, расположенной в Учебно-опытном участковом лесничестве.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин подчеркнул, что проведение акции символично совпало с Днем лесов Подмосковья. Он отметил, что на территории площадью около трех гектаров, которая была освобождена после сплошной санитарной рубки в 2023 году, было высажено 7250 сеянцев сосны.

Организаторы подготовили для участников акции насыщенную праздничную программу, включавшую концерты с участием местных артистов, мастер-классы, а также полевые кухни с горячим питанием. Акция «Сохраним лес вместе» продлится до конца сентября. В общей сложности сотрудники лесного комплекса Московской области, при участии школьников, студентов, волонтеров и неравнодушных жителей, планируют высадить более 18 тысяч сеянцев сосны и ели на муниципальных и лесных площадках. Кроме того, запланированы работы по уборке мусора и неликвидной древесины.