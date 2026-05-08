Жители Протвино почтили память героев Великой Отечественной войны

Вечером 8 мая жители города Протвино собрались на мемориале «Рубеж обороны», чтобы принять участие во всероссийской акции «Свеча Победы». Более двухсот свечей зажгли в память о советских воинах, павших в Великой Отечественной войне.

По словам руководителя военно-патриотического клуба «Десант» Романа Свиридова, воспитанники клуба не просто присутствовали на акции — они несли почетный караул. В клубе ребята изучают историю родного края, ухаживают за окопами и блиндажами на «Рубеже обороны», проводят субботники.

Заместитель главы городского округа Оксана Лебедева сообщила, что акция в канун 81-летия Победы священна для местных жителей. На мемориале вспоминали не только погибших солдат, но и тех, кто трудился в тылу и приближал победный май.

Минутой молчания почтили советских людей, отдавших жизнь во имя Победы.